Зеленский прибыл в Николаев

В аэропорту главу государства встречали местные чиновники и кандидаты от президентской партии

Владимир Зеленский в Николаеве. Фото: YouTube











Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаев. Главу государства в аэропорту встретило руководство Николаевской областной государственной администрации, глава областного совета Виктория Москаленко.

Как сообщают НикВести, на аэровокзале также прибыли кандидаты в народные депутаты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам в Николаевской области – Александр Пасечный, Игорь Копытин, Игорь Негулевский, Александр Гайду, Артем Черноморов и Максим Дырдин.

Главу государства встретил также директор аэропорта Федор Барна, который провел для Зеленского экскурсию по аэропорту.

Стоит добавить, что вместе с Зеленским в Николаев прилетел кандидат в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава государства посещал Днепропетровскую область. Он заслушал доклад о ситуации с аэропортом, объездной дорогой, строительством моста (и даже заключил пари с мэром Днепра Филатовым по его строительству). Читайте подробней, какие изменения ожидают город после визита Зеленского в Днепр.

С востока страны президент отправился на юг и представил нового главу Херсонской обладминистрации. В Херсоне Зеленский рассказывал, что одним из приоритетов роботы нового главы области является улучшение инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

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