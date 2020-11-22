Зеленский уволил задержанного на взятке главу Черниговской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана, которого СБУ в начале ноября задержала на взятке.

Реклама

Соответствующее распоряжение №510/2020-рп от 20 ноября 2020 года опубликовано на сайте президента.

Согласно документу, заявление об увольнении подал сам Журман.

"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.

Ранее мы сообщали, что оперативники Службы безопасности Украины задержали на взятке главу Черниговской райгосадминистрации, который требовал 10 тысяч долларов у местного жителя. в такую сумму чиновник оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Реклама

Напомним, в Ровенской области задержали главу Рокитновской РГА, который получил от предпринимателя взятку в 110 тыс. долларов. При этом чиновник требовал почти в три раза больше.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама