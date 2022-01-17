Ждем снегапад? Какой сегодня будет погода в Карпатах

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой погоды ждать в горах 17 января – новый прогноз

В горах в ближайшее время будет опасно. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Карпатах в понедельник, 17 декабря, будет очень снежной. Однако на улице температура поднимется выше нуля, так что осадки будут мокрыми и продержатся на земле недолго.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, днем температура будет колебаться от 0 до 3 градусов тепла. Ночью температура опустится до -8 градусов в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, во Львовской области – до -3.

Какой будет погода в Карпатах. Скриншот

Днем на улице будет идти мокрый снег, а во Львовской области – снег с дождем. Ветер 7-12 м/с.

Как туристам уберечь себя во время снегопада

На Прикарпатье запустили приложение для туристов, которые отправляются в горы. Программа отслеживает местоположение человека и в случае ЧП спасатели смогут быстро найти его.

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В приложении с помощью одной кнопки можно передать сигнал и информацию о своем местоположении спасательной службе. Пока оно работает в тестовом режиме и в ближайшие дни появится в Play Market.