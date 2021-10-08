"Жена найдет всех любовниц": санврач Херсонщины рассказал, почему нужны прививки

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Санврач Херсонщины оригинально призвал вакцинироваться. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич оригинально призвал людей вакцинироваться от коронавируса.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Не спалитесь, вакцинируйтесь!"

Юрий Ромаскевич разместил следующее послание украинцам:

"Не забывайте, что, когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и телефон вашей жене, она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", — написал главный санитарный врач Херсонской области.

Пост Юрия Ромаскевича. Скриншот

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Массовая вакцинация сработает?

В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводили эксперимент – массово вакцинировали население и проверяли, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.

В конце лета в Моршине не было зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

Отказ от вакцинации

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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Кто в зоне риска COVID-19?

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, COVID-19 наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и другие). В Минздраве добавляют, что вакцинация от коронавируса — это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

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