"Жена найдет всех любовниц": санврач Херсонщины рассказал, почему нужны прививки

Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич оригинально призвал людей вакцинироваться от коронавируса.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Не спалитесь, вакцинируйтесь!"
Юрий Ромаскевич разместил следующее послание украинцам:
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"Не забывайте, что, когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и телефон вашей жене, она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", — написал главный санитарный врач Херсонской области.
Массовая вакцинация сработает?
В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводили эксперимент – массово вакцинировали население и проверяли, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.
В конце лета в Моршине не было зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.
Отказ от вакцинации
Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Кто в зоне риска COVID-19?
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, COVID-19 наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и другие). В Минздраве добавляют, что вакцинация от коронавируса — это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.
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