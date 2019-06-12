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Женщина, которая зверски убила 12-летнюю дочь, теперь отрицает вину

12 июня, 22:45

Суд признал Елену Добродий больной и присудил ей лечение в клинике строгого режима


Жительница Кропивницкого, которая зверски убила свою 12-летнюю дочь, теперь отрицает вину. Суд признал Елену Добродий больной и присудил ей лечение в клинике строгого режима. Но пока продолжается обжалование, женщина находится в психбольнице общего типа. А значит, может убежать и навредить младшей дочери, опасаются родные.

Ранее суд вынес приговор матери, которая год назад убила собственную 12-летнюю дочь, а тело спрятала и заявила об исчезновении ребенка. Школьницу Катю Добродий искали всем городом четыре дня. На пятый нашли тело в лесополосе.

в полицию, сказала, дочь пошла на учебу и не вернулась. Девушку начали искать родные и знакомые. Подключили военных всего более двухсот человек. Нашли Катю правоохранители на пятый день. Тело с пробитой головой лежало в лесополосе неподалеку Кропивницкого. В убийстве заподозрили мать. И она призналась – поссорилась с дочерью. И ударила ребенка кухонным топором по голове. Затем тело вывезла на собственном автомобиле за город.

За эти действия законом предусмотрено наказание на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Елену Добродий отправили на психиатрическую экспертизу. Медики установили – имеет расстройства. Вероятно, даже не осознавала, что убивала родную дочь, поэтому обвиняемая должна лечиться принудительно.

Младшая дочь Елены Добродий сейчас живет с бабушкой. С ней работают психологи. Лишат ли мать родительских прав на этого ребенка пока не известно.

Ранее сообщалось, на Закарпатье мать убила двухлетнюю дочь.

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Тег видео, убийство, обжалование

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