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Женщина в Ровенской области убила мужа и серьезно ранила дочь

5 сентября, 17:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Злоумышленница пыталась и сама совершить самоубийство

В Ровенской области задержали женщину по подозрению в убийстве собственного мужа и нанесении ранений дочери. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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"Выстрелы в доме семьи жителей Ровенского района прозвучали сегодня, 5 сентября, ориентировочно в четыре ночи. От полученных травм 45-летний мужчина погиб, а 13-летняя дочь с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализирована. Причастной к совершенным преступлениям оказалась их жена и мать, которая и сама пыталась покончить жизнь самоубийством", – говорится в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что 44-летняя женщина совершила выстрелы в собственного мужа и в дочку. Пострадавший смог позвонить отцу, который и вызвал полицию. Однако владелец дома погиб от полученных ранений. Его тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

"Девочку каретой скорой помощи доставили в больницу. В медучреждение доставили и 44-летнюю злоумышленницу с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок. Она задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в спецпалате под охраной. Ее состояние врачи оценивают как стабильное, а дочери проводят оперативное вмешательство", - добавили в полиции.

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Кроме того, после осмотра места происшествия следователи изъяли травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера.

"Что побудило 44-летнюю женщину к совершению таких преступлений, устанавливают полицейские в рамках досудебного расследования по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка по части 1 статьи 115 и частью 2 статьи 15 и 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия. Семья характеризуется положительно. Погибший работал в строительной фирме, а подозреваемая занималась преподавательской деятельностью", – резюмировали правоохранители.

Напомним, на днях произошло еще одно "семейное" убийство. Так, полиция в Харькове задержала 43-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве брата. Между братьями возник конфликт по поводу раздела имущества, во время которого задержанный нанес несколько смертельных ножевых ранений своему 48-летнему брату, сообщили правоохранители.

Также напомним, что в Черкассах беременная женщина зарезала подругу из-за долгов за коммуналку.

Видео: facebook.com/cherkasypolice
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убийство дочь Ровно муж Ровенская область

Источник: Сегодня

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