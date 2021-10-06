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Женщине угрожали в поезде "Укрзализныци", и никто не помог: что делать в таких ситуациях

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 октября, 08:10
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Такие ЧП в вагонах поездов не единичны – ночью врываются в купе, пытаются изнасиловать или бросаются с кулаками
В УЗ от комментариев отказались
В УЗ от комментариев отказались / Фото: Коллаж: Сегодня

Опять скандал на "Укрзализныце"! В поезде пьяные пассажиры на просьбы не пить начали оскорблять женщину. Испуганная, она позвала проводницу и начальника поезда, однако те шумных попутчиков не уняли, не имела претензий к ним и полиция. Почему никто за женщину не вступился и как действовать в таких ситуациях – расскажет корреспондент "Сегодня" Людмила Гаврилюк.

Евгения с ужасом вспоминает свою поездку в Кропивницкий. Такого опасного путешествия и таких агрессивных попутчиков у нее еще не было!

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"Для меня был шок – сказал, посмотрев мне в глаза: "До следующей станции ты не доедешь". А я в это время разговаривала с ребенком по телефону, подбегает его жена и начинает хватать его за руки, я так понимаю, что он настолько агрессивен, что она даже не уверена, не ударит ли он меня", – вспоминает Евгения Захарченко.

Началось все с замечания. Женщина возмутилась, что пара в купе рядом курит, пьет и громко ругается. Дорогой к соседям присоединилась еще одна компания – докупили выпивки. Говорили весь вечер, на замечания не реагировали, а затем начали угрожать Евгении.

"Им не понравилось, они сказали, что главное – не не нарушать, а не попасться на глаза правоохранителям или кому-то. Я обратилась за помощью к проводнице, она всячески делала вид (что не видит) и все меры принимала, чтобы они не попались ей на глаза. Она тянула время, не хотела делать им замечания", – говорит Евгения.

Тогда испуганная женщина вызвала начальника поезда, впрочем, и тот успокоить пассажиров не смог. Пришлось звонить в полицию, полицейские часа за полтора приехали, но с Евгенией даже не встретились. Ее до того времени переселили в другой вагон.

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В полиции говорят, начальник поезда заверил: конфликт исчерпан. Поэтому даже пришлось составить протокол про ложный вызов.

"Не было заявления, ни одного заявления. Начальник поезда сказал, что да, был конфликт, но он урегулирован. Пассажирку перевели в другое купе, она всем довольна, потому заявлений писать никто не будет. Опросить же заявителя не было возможности, так как стоял поезд только две минуты", – говорит пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Анна Олейник.

В "Укрзализныце" от комментариев отказались. Однако такие ситуации в вагонах поездов не единичны. Ночью врываются в купе, пытаются изнасиловать или бросаются с кулаками. Месяц назад жертвами нетрезвого мужчины едва не стали две девушки. Тот интересовался, спят ли они обнаженными, грубо ухаживал и цеплялся к ним.

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Да и здесь, как и в случае с Евгенией, нарушителей оставляли в купе, переселяли только пострадавших. Юристы говорят: правоохранители, как и начальники поездов, в таких ситуациях могут снять нетрезвых пассажиров с поезда.

"Правила предусматривают даже правило экстренной остановки такого поезда. Законом запрещено распивать спиртные напитки и курить в общественных местах, в том числе в тамбуре и самом купе", – говорит эксперт.

Самый громкий случай произошел прошлым летом. В поезде Мариуполь – Киев мужчина ворвался в купе к Анастасии Луговой, которая ехала с малолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. Женщина звала на помощь, однако защитить ее смог лишь проводник соседнего вагона.

"Я проснулась от того, что он меня бьет, это были сильные удары. Дальше была попытка изнасилования", – рассказывала пострадавшая.

После этого ужасного инцидента "Укрзализныця" возобновила работу военизированной охраны в пассажирских поездах. Но безопаснее от этого не стало – ведомство нуждается в реформе.

Юристы советуют в случае опасности сразу выходить из купе, вызывать начальника поезда и заснять нарушителя, чтобы в случае доведения дела до суда иметь доказательства.

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