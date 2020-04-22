Пожары в Житомирской области: у Зеленского сделали громкое заявление

Правительство примет решение о финансовой помощи населению, пострадавшему в результате пожаров в Житомирской области. Об этом говорится в докладе Владимиру Зеленскому, размещенном на сайте Офиса президента.

"Более 70 жилых домов были уничтожены или существенно повреждены огнем в результате масштабных пожаров в Житомирской области, почти полсотни человек эвакуировали", – сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев на совещании у президента.

Накануне он вместе с председателем Житомирской ОГА Виталием Бунечко, представителями ГСЧС и лесного хозяйства посетил населенные пункты Островы, Нижняя Рудня, Личманы и Магдин Овручского района, наиболее пострадавших от массовых пожаров.

Реклама

"Предварительно сумма, которую могут выделить для финансовой помощи пострадавшим, составляет 25 миллионов гривен. Также подсчитываются убытки, нанесенные государству из-за уничтожения зеленых насаждений", – сказал Чернышев.

Министр также добавил, что, несмотря на различные слухи, погибших в пожарах не было.

"Все пожары в области локализованы", – сообщили в свою очередь в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В тренде На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

А президент призвал власти как можно скорее решить жилищные вопросы пострадавших.

Реклама

"Никто, кроме власти и государства, не имеет таких финансовых возможностей, чтобы помочь жителям сгоревших сел восстановить жилье и улучшить жилищные условия после этой катастрофы. Правительство как можно скорее должно принять решение о выделении финансов, а руководство Житомирской области – максимально быстро отстроиться", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее власти заявили, что таких масштабных пожаров, как в Житомирской области и Чернобыле, в стране не было 24 года.

Также ранее глава местной ОГА Виталий Бунечко сообщил, что в Житомирской области масштабные пожары, которые охватили более 4300 гектаров леса, нанесли убытки государству в 25 миллионов гривен.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама