Жестокое избиение девочки: появилось видео расправы в Бердичеве

В сеть выложили видео с расправой девочек над "соперницей"

После сообщений о жестоком избиении девочки, которое устроили школьницы в Бердичеве, в социальных сетях было опубликовано видео расправы, сделанное одной из участниц "разборки".

На кадрах ролика можно увидеть, как трое подростков стоят посреди поля, общаясь между собой, как вдруг одна из девочек наносит удар рукой в шею ничего не подозревающей "сопернице".

После этого девочки сцепились между собой, но две нападавших сумели сломить сопротивление жертвы, повалили ее на землю и начали наносить десятки ударов ногами.

Напомним, что избиение произошло якобы из-за того, что пострадавшая "увела" парня одной из участниц атаки, и те решили таким образом ей отомстить.

Стоит добавить, что в комментариях к этому видео появилось немало гневных пожеланий нападавшим. Также немало их пришло и на страницы социальных сетей самих девушек.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Видео: facebook/Василий Малиновский

Необходимо отметить, что большинство комментаторов призывают к расправе над девочками, и многие из этих призывов – далеки от цивилизованных норм.

Напомним, по данным отчета фонда ЮНИСЕФ, в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали.

Также мы сообщали, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За законопроект проголосовали 228 народных депутатов.

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