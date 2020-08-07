Жестокое убийство девушки в Черниговской области: задержали молодого мужчину

В Черниговской области оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в жестоком убийстве 23-летней девушки в городе Семеновка.

Как сообщили на сайте областного управления Нацполиции, в совершении преступления заподозрили местного жителя 1994 года рождения.

"Нападающий нанес ножевые ранения девушке, которая позже умерла от потери крови в больнице. Мужчине сообщили о подозрении и задержали его. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству, открытому по статье об умышленном убийстве. Парню грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее в Киевской области 57-летний мужчина убил собственную мать и закрылся у себя в доме.

Также "Сегодня" рассказывали о том, что в Одесской области 20-летняя девушка была убита за насмешки во время секса. По подозрению в этом преступлении был задержан молодой человек, односельчанин погибшей.

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