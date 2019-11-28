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Жизнь ценою в 400 грн: в Сумах жестоко убили риелтора

28 ноября, 11:43

Игорь Серов

Недовольный клиент нанес женщине больше 20 ударов ножом

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Иллюстрация / Фото: Facebook

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В Сумах раскрыли резонансное преступление. Как рассказала сайту "Сегодня" спикер Сумской облполиции Эльвира Биганова, на прошлой неделе в Сумах была жестоко зарезана 47-летняя риелтор.

"Убийца нанес ей больше двадцати ударов ножом в ее офисе", – рассказала нам Биганова.

По данным полиции, убийству предшествовала ссора.

"Подозреваемому потребовалось арендовать квартиру, – сообщил пресс-центр Сумского облглавка полиции. – В одной из местных газет он нашел подходящее объявление и позвонил его автору – риелтору. За 400 гривен женщина дала клиенту несколько адресов, чтобы он выбрал подходящее для себя жилье. Но, приходя к каждому из владельцев, мужчину ожидала неудача – в одной из квартир делали ремонт, в другой уже жили другие квартиранты, а третью хозяева передумали сдавать".

После этого парень предъявил претензии риелтору, она дала ему еще несколько адресов, но и там его ожидала такая же неудача. Парень вернулся в офис к риелтору и потребовал вернуть ему 400 грн. Та отказалась, после чего началась ссора. Мужчина схватил нож и убил риелтора.

По словам полиции, затем убийца закрыл офис, выбросил ключи и нож, пришел домой, переоделся и попытался уничтожить следы крови на одежде. После задержания выяснилось, что мужчина из порядочной семьи и у него никогда не было проблем с законом. Открыто уголовное производство, преступнику грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

Напомним, два месяца тому назад в Сумах также произошло жестокое убийство из-за денег. Отец-пенсионер обвинил сына в краже денег и застрелил последнего из обреза.

А как безопасно сдать и снять жилье, кто должен платить за поврежденное имущество и почему риелторы в Украине скоро могут исчезнуть – смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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