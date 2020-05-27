Жестокое убийство в Кривом Озере: четверо подозреваемых копов гуляют на свободе

Пока под Киевом разгорается скандал из-за изнасилования девушки в отделении полиции, в Николаевской области на свободу отпустили четверых полицейских, которых подозревают в убийстве мужчины. Об этом сообщает "Новости N".

Жуткое преступление произошло Кривого Озера в августе 2016 года. Тогда к дому Александра Цукермана по вызову его жены приехали копы. На глазах матери и двух детей полицейские заковали мужчину в наручники, жестоко избили и выпустили в него несколько пуль из травматического оружия.

Подозреваемым полицейским избирали меры пресечения, но пока их не продлили. Теперь Роман Багач, Александр Причипойда, Николай Хоменко и Денис Ляхвацкий гуляют на свободе. Отметим, что на заседании суда один из подозреваемых, Денис Ляхвацкий, заявил, что стрелял, но не хотел убивать мужчину.

Ранее мы сообщали, что из-за жестокого убийства жители Кривого Озера едва не сожгли полицейский участок, подняв бунт.

Также напомним, что полицейские в Черкасской области устроили "пыточную" на кладбище.

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