Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Жестокое убийство в Кривом Озере: четверо подозреваемых копов гуляют на свободе

27 мая, 13:03

Тина Наринецкая

Александра Цукермана убили в августе 2016 года

Пока под Киевом разгорается скандал из-за изнасилования девушки в отделении полиции, в Николаевской области на свободу отпустили четверых полицейских, которых подозревают в убийстве мужчины. Об этом сообщает "Новости N".

Жуткое преступление произошло Кривого Озера в августе 2016 года. Тогда к дому Александра Цукермана по вызову его жены приехали копы. На глазах матери и двух детей полицейские заковали мужчину в наручники, жестоко избили и выпустили в него несколько пуль из травматического оружия.

Подозреваемым полицейским избирали меры пресечения, но пока их не продлили. Теперь Роман Багач, Александр Причипойда, Николай Хоменко и Денис Ляхвацкий гуляют на свободе. Отметим, что на заседании суда один из подозреваемых, Денис Ляхвацкий, заявил, что стрелял, но не хотел убивать мужчину.

Ранее мы сообщали, что из-за жестокого убийства жители Кривого Озера едва не сожгли полицейский участок, подняв бунт.

Также напомним, что полицейские в Черкасской области устроили "пыточную" на кладбище.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
убийство николаевская область полицейские кривое озеро

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 27 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 27 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
Бойня в Новоселице: погибшими оказались ветераны АТО и волонтеры
Бойня в Новоселице: погибшими оказались ветераны АТО и волонтерыДругие регионы
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
Массовое убийство в Житомирской области: жена стрелка назвала причину конфликта
Массовое убийство в Житомирской области: жена стрелка назвала причину конфликтаДругие регионы
Массовое убийство в Житомирской области: один из погибших недавно вернулся с фронта
Массовое убийство в Житомирской области: один из погибших недавно вернулся с фронтаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...