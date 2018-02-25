Жестокое убийство в Кривом Роге: пьяный муж отрубил пальцы жене

Сегодня, 15:05

Между супругами произошла ссора


Фото: "Первый городской"

Фото: "Первый городской"

В Кривом Роге, в котором недавно произошел скандал, в одной из многоэтажек на улице Сахарова мужчина жестоко убил свою жену. Об этом сообщает "Первый криворожский".

Как сообщает издание, в день убийства между супругами произошла ссора и муж избил жену и поглумился над телом, отрезав пальцы на правой руке. Также он пытался перетащить окровавленное тело женщины из комнаты в ванную – ее труп вечером 24 февраля обнаружили патрульные.

На данный момент на месте инцидента работают следователи.

Подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения доставили в Долгинцевское отделение полиции: причину убийства он не комментирует.

Напомним, в Днепропетровской области в пункте приема металла разыгралась кровавая драма. 28-летняя женщина кухонным ножом убила старушку. 

Ранее мы писали о том, что под Киевом на 10 лет осужден рецидивист, гражданин РФ. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей девушкой выстрелил ей в голову, от чего она скончалась.

Также сообщалось, что бразильянка сняла на видео собственное убийство.
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