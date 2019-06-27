Житель Чернигова заплатит сто долларов за съеденный бюллетень
Суд оштрафовал избирателя на 150 "минимумов"
Новозаводской суд Чернигова оштрафовал на 2,55 тыс. грн мужчину, который съел избирательный бюллетень во время второго тура президентских выборов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины, в частности в сокрытии избирательного бюллетеня.
Прокурором Черниговской местной прокуратуры в судебном заседании доказано, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 21 апреля мужчина прибыл на один из избирательных участков Чернигова и получил у члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень.
Затем он зашел в кабину для тайного голосования и спрятал бюллетень в карман куртки, а кусок обоев, который заранее приготовил и принес с собой, пытался бросить в урну для голосования.
На выходе из помещения для голосования избирателя остановили члены участковой избирательной комиссии. После этого он съел свой бюллетень.
В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и заметил, что так поступил, потому что не хотел голосовать ни за одного из кандидатов.
Приговором суда он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2550 грн.
Как сообщалось, в Кривом Роге избирательница тоже съела свой бюллетень.
Также мы сообщали, что Нацполиция составила протокол на кандидата в президенты Владимира Зеленского, который в ходе второго тура выборов "засветил" свой бюллетень.
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