Житель Чернигова заплатит сто долларов за съеденный бюллетень

Суд оштрафовал избирателя на 150 "минимумов"

Фото: Инна Иванченко / Facebook.

Новозаводской суд Чернигова оштрафовал на 2,55 тыс. грн мужчину, который съел избирательный бюллетень во время второго тура президентских выборов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины, в частности в сокрытии избирательного бюллетеня.

Прокурором Черниговской местной прокуратуры в судебном заседании доказано, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 21 апреля мужчина прибыл на один из избирательных участков Чернигова и получил у члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень.

Затем он зашел в кабину для тайного голосования и спрятал бюллетень в карман куртки, а кусок обоев, который заранее приготовил и принес с собой, пытался бросить в урну для голосования.

На выходе из помещения для голосования избирателя остановили члены участковой избирательной комиссии. После этого он съел свой бюллетень.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и заметил, что так поступил, потому что не хотел голосовать ни за одного из кандидатов.

Приговором суда он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2550 грн.

Как сообщалось, в Кривом Роге избирательница тоже съела свой бюллетень.

Также мы сообщали, что Нацполиция составила протокол на кандидата в президенты Владимира Зеленского, который в ходе второго тура выборов "засветил" свой бюллетень.

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