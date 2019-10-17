Житель Хмельницкой области "ответит" за убийство сына: восемь лет тюрьмы

Семья праздновала день рождения годовалого внука и между мужчинами возник конфликт

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В Хмельницкой области к восьми годам лишения свободы приговорили 42-летнего мужчину, который до смерти избил родного сына. Кроме того, суд обязал его оплатить 200 тыс. гривен морального ущерба семье погибшего. Об этом сообщают в полиции.

Как оказалось, трагедия произошла в селе Корытная Ярмолинецкого района в ноябре прошлого года. В тот день родственники праздновали день рождения внука – мальчику исполнился год. Но дедушка и отец ребенка сильно поссорились, 42-летний мужчина ударил деревянной палкой сына в голову, что и стало причиной смерти.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области местный житель ударил битой по голове своего сына. Медики не смогли спасти молодого человека, он умер.

Напомним, в Ровно женщина оставила новорожденного сына запертым в комнате и вернулась только на следующий день.

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