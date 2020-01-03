Житель многоэтажки годами терроризирует соседей: угрожает расправой и портит имущество

Люди жалуются и требуют выселить соседа, а власть и полиция ничего не могут сделать

Опасное соседство. В Черкасской области жители пятиэтажки требуют отселить агрессивного владельца одной из квартир. Мол, тот бьет окна, обворовывает подвалы, бросает с балкона разный хлам и угрожает людям расправой.

Новости "Сегодня" расспросили чиновников и правоохранителей как бороться с такими соседями.

"Сожженный глазок полностью, видите? Один. Вот вставлен другой. Сожжен. Посжигал. вот третий глазок перевел мне полностью", – Валерий жалуется на соседа.

Мол, из-за него нет покоя всем жителям пятиэтажки. Выбил стекло в тамбуре, уничтожил подоконник, расписал стены. С таким невозможно ни ремонт в подъезде сделать, ни цветники привести в порядок. Жильцы рассказывают: с балкона на 5 этаже постоянно летит мусор, камни, старая посуда, шприцы и прочий хлам. Все это до сих пор лежит на клумбе под окнами людей.

А еще возмущенные жители ведут новости "Сегодня" в подвал. Лидия Захаревич, жительница пятиэтажки, показывает выбитые двери и уничтоженное имущество:

"Все развалил, все. Здесь и телевизоры стояли, и радиолы. Все оно тут разбито. Разрушил, разворовал", – говорит она.

Но не только пожитки тревожат людей, они волнуются и за собственную жизнь. Лидия со слезами на глазах рассказывает, как несколько месяцев назад сосед угрожал ей ножом:

"Он крутит вот так нож и говорит: "Все равно я ее зарежу". Я его боюсь, самым обыкновенным образом боюсь. Как он идет навстречу, у меня и тело трясется", – говорит женщина.

Откуда такая агрессия, пытаемся выяснить у самого нарушителя спокойствия. Звоним и стучим в дверь, но никто не открывает. Через минуту встречаем на лестнице его жену, но она убегает, как только видит камеру.

Жители пятиэтажки обращались к чиновникам. В горсовете о проблеме знают, но решить ее не могут.

"Административные нарушения есть. На мать, на владелицу этой квартиры мы составляли протокол, штрафовали ее. Но нужна реальная помощь правоохранительных органов. Пока я ее не вижу", – отмечает Виталий Войцеховский, Золотоношский городской голова.

Правоохранители оправдываются: вынуждены ждать. Сейчас рассматривают коллективную жалобу от жителей многоэтажки.

"Если будут выявлены основания для открытия уголовного производства, само собой оно будет открыто. Сейчас разбирательство по данному обращению продолжается", – говорит Дмитрий Грищенко, представитель Управления нацполиции в Черкасской области.

А вот люди требуют выселить из их дома опасного соседа немедленно. Ведь устали годами бояться и терять имущество. И других вариантов пока нет.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", жительница многоэтажки в Днепре портит жизнь соседям. Женщина собирает хлам и в двух своих квартирах и в подъезде дома, от чего страдают другие жильцы дома.

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