Житель Винницы "заработал" более миллиона гривен на онлайн-переводах

Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы

В Винницкой области разоблачили мужчину в присвоении более миллиона гривен под видом оказания услуг онлайн-перевода денег.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 31-летний местный житель разработал фишинговые сайты, где якобы предоставлялись услуги онлайн-перевода денег.

Мужчина использовал платные маркетинговые и аналитические ресурсы, чтобы его сайты выводились на первые позиции поисковых сервисов.

Фигурант получал банковские данные пользователей, которые пытались осуществить платежные операции на таких сайтах. Далее, используя эти данные, злоумышленник присваивал деньги со счетов.

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По предварительным данным, гражданам нанесен более миллиона гривен убытков. Сейчас правоохранители устанавливают потерпевших лиц.

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В доме и в автомобиле копы провели обыски. Изъята и направлена на экспертизу компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и жесткие диски.

Открыто уголовное производство по статье "мошенничество". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области задержали мошенников, которые обещали работу за границей.

Также напомним, в Херсонской области задержали мошенниц, которые снимали порчу по фото.

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