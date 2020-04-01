Житель Житомира выписался из больницы и назвал "лучшее лекарство" от коронавируса

Жителя Житомира, у которого впервые в городе обнаружили коронавирусную инфекцию, выписали из больницы. Об этом сообщает 112.ua.

Мужчина известен в соцсетях как Вадим Оптимист. После выписки, по словам житомирянина, он отправился за город на 14-дневную самоизоляцию.

"За это время было очень много отзывов, люди благодарят за то, что я пытаюсь вести блог, за то, что это все позитивно, оптимистически. Я считаю, что лучшее лекарство от коронавируса – это, в первую очередь, наша вера в то, что мы победим его. Мы проходили и не это, поверьте, и это мы тоже пройдем", – заявил Вадим.

Реклама

Он отметил, что выписался из больницы по собственному желанию. Самоизоляцию он будет проходить в селе Версы. Консультировался мужчина о самоизоляции не с семейным врачом, а с сельским.

"Мы договорились с ним, что я ежедневно буду информировать его о своем состоянии, температура и давлении", – отметил Вадим.

Напомним, ранее этот житомирянин показал условия в своей палате из местной больнице. По словам мужчины, ему приходилось жить в "холодильнике".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама