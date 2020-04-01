Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Житель Житомира выписался из больницы и назвал "лучшее лекарство" от коронавируса

1 апреля, 09:06

Тина Наринецкая

Мужчина проведет на самоизоляции 14 дней

Жителя Житомира, у которого впервые в городе обнаружили коронавирусную инфекцию, выписали из больницы. Об этом сообщает 112.ua.

Мужчина известен в соцсетях как Вадим Оптимист. После выписки, по словам житомирянина, он отправился за город на 14-дневную самоизоляцию.

"За это время было очень много отзывов, люди благодарят за то, что я пытаюсь вести блог, за то, что это все позитивно, оптимистически. Я считаю, что лучшее лекарство от коронавируса – это, в первую очередь, наша вера в то, что мы победим его. Мы проходили и не это, поверьте, и это мы тоже пройдем", – заявил Вадим.

Реклама

Он отметил, что выписался из больницы по собственному желанию. Самоизоляцию он будет проходить в селе Версы. Консультировался мужчина о самоизоляции не с семейным врачом, а с сельским.

"Мы договорились с ним, что я ежедневно буду информировать его о своем состоянии, температура и давлении", – отметил Вадим.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Напомним, ранее этот житомирянин показал условия в своей палате из местной больнице. По словам мужчины, ему приходилось жить в "холодильнике".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Житомир больницы мужчина выписали пациент коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 мартаУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масок
Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масокДругие регионы
Инфицированная COVID-19 жительница Сум выдавала справки в налоговой – СМИ
Инфицированная COVID-19 жительница Сум выдавала справки в налоговой – СМИДругие регионы
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантин
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантинДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...