Жителей села под Черниговом терроризируют стаи собак
Местные боятся без сопровождения отпускать детей в школу
В селе Киенка под Черниговом люди страдают из-за атак стай собак. Местные боятся отпускать детей одних в школу, и даже взрослые со страхом ходят по улицам. В сельсовете говорят, что в собачьем нашествии отчасти виноваты и люди. Почему – узнавали журналисты "Сегодня".
Как выяснилось, на улицах села бегают не только бездомные собаки, а и те, которых хозяева выпускают на улицу погулять.
"Консультировались мы и с участковым нашим офицером. Он в настоящее время составляет админпротоколы в отношении тех хозяев собак. Потому что не все собаки бездомные, там с ошейниками бегают", – рассказала "Сегодня" секретарь местного сельсовета Диана Филоненко.
В полиции, в свою очередь, обещают наказать тех, кто отпускает своих собак побегать без присмотра. На владельцев составят админпротоколы и им грозят штрафы в размере 700 гривен.
Но только этим проблеме не помочь. И пока ищут недобросовестных хозяев, сельском совете предлагают составить договор с Черниговской организацией, которая отлавливает и стерилизует бездомных животных.
Напомним, ранее мы сообщали, что двое живодеров под Киевом жестоко пытали и убивали собак и кошек. Кроме того, из маленьких щенят варили суп, а остальных животных кормили останками погибших. По информации активистов, живодерша Яна Майборода под именем Ольги Колесниковой выманивала у людей деньги на приют, который на самом деле оказался концлагерем.
Также мы писали о том, что полицейские выяснили личности псевдо-волонтеров, которые забирали в свои "добрые руки" породистых собак и кошек на содержание, однако с особой жестокостью их пытали и убивали.
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