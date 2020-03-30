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Жители Александровки не могут получить свои посылки (видео)

30 марта, 20:39

Екатерина Степаненко

Проблема в том, что почтовые отправления жителей ПГТ попадают в другие Александровки

Поселки-близнецы, которых не найти на карте, стали центром скандала. Жители Александровки, что на Кировоградщине, не могут получить почту. Но дело не в коронавирусе, а потому что их посылки постоянно отправляют в друге Александровки, которых в Украине уже 16. А за пересылку платить в конце концов приходится получателю. Иногда такая доставка влетает в дополнительные несколько тысяч гривен. Как уберечься от убыточной путаницы?

"Отправили посылку из интернет-магазина не сюда", – жалуется Владимир Свердлов, житель Александровки.

Как только корреспонденты новостей "Сегодня" зашли в Александровское отделение почтового оператора, как сразу встретили возмущенного клиента. Владимир в интернет-магазине заказал садовые ножницы. Уведомление о доставке получил еще неделю назад. Но в какую именно Александровку попал заказ – выяснить не может. Радует лишь то, что посылку пока не оплатил.

"Ели там сидят безграмотные люди, не пишут так, как я объясняю, извините все", – говорит Владимир.

Посылки Сергея Ратушного в другие Александровки или даже в город Александрия отправляли уже с десяток раз. Мужчине приходилось искать отправления и платить доставку по надлежащему адресу:

"Он пришел, получается, не в Александровку, а пришел в Александрию. Этот товар поехал в Днепропетровск, потом в Черкассы, а из Черкасс приехал к нам. Это буквально полторы недели времени я потратил".

Минимальная стоимость доставки составляет 45 гривен. Если же товар тяжелый, переплачивать за его путешествие приходится и тысячами.

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"Очень не приятно, когда груз стоит две с половиной тысячи, и еще за его переадресацию платить нужно", – отмечает Артем Чабану, житель Александровки.

Полсотни клиентов этого отделения ежедневно не получают свои посылки, ведь их грузы направляют в различные Александровки. Только в Кировоградской области их четыре. Такое случается из-за ошибок отправителя, говорят почтальоны. Мол, в декларации указывают неточные данные. Поэтому советуют внимательнее вписывать адрес.

Наталья Бойко, руководитель Александровского отделения почтового оператора:

"В каждой печатной накладной, которую дают клиенту, должно быть написано пгт Александровка, в скобочках дальше идет Кировоградская райцентр, район там не должен прописываться".

Но лучше, говорят в отделении, обезопасит от путаницы указанный почтовый индекс.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса некоторые посылки украинцев будут хранить бесплатно. Ведь во время действия ограничений не все получатели могут забрать свои вещи вовремя.

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почта посылки доставка кировоградская область александровка

Источник: Сегодня

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