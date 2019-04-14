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Жители Малина митингуют у местного озера

Сегодня, 08:44

Люди пытаются не допустить разработки гранитного карьера


Жители города Малин Житомирской вторую неделю подряд почти ежедневно митингуют у местного озера – бывшего затопленного карьера.

20 лет назад здесь был гранитный карьер. Теперь это – любимое место отдыха местных жителей. Впрочем, озеро хотят высушить. Карьер – вернуть. Местные – против.

В воде уже установлены насосы рядом с ними лежат две трубы по 30 метров каждая. Этой длины достаточно, чтобы выкачать воду в реку, чтобы начать добычу гранита.

Дом Ларисы – в полукилометре от месторождения. Но – говорит – когда здесь был карьер, дом трясло от взрывов, камни летели в город, а пыль поднималась на десятки метров. Не хочет, чтобы такое повторилось.

"Все серое было, у меня тогда еще дочь маленькая была. Нельзя было ни ползунки, ни пеленки развесить", – делится женщина.

Мэр убеждает: частная компания – собирается высушить карьер незаконно. Мол, документов на это нет.

"На сегодняшний день выяснилось, что там не полный пакет документов, не все документы у тех людей, которые пытаются его разработать. На сегодняшний день этот вопрос, якобы, заморожен, но мы не ожидаем его решения, а ищем пути остановки", – говорит Алексей Шостак, глава города Малин.

Народ возмутился. Впрочем, юрист компании утверждает: имеют все необходимые разрешения и заключения экологов, чтобы добывать гранит. Убеждают -  вреда окружающей среде не будет, потому что работать будут по новейшим технологиям.

"У нас есть правоустанавливающие документы, касающиеся права использования земельного участка, а именно договор аренды земельного участка и он действующий, так же у нас есть разрешение на сброс вод в реку, которая находится поблизости", – уверяет Александр Шевчук, юрист.

Но жители Малина настроены стоять до последнего и не допустить строительства. Сейчас собирают подписи.

Ранее полсотни жителей поселка Чапли (бывшее село и современный район Днепра) более часа блокировали движение грузового транспорта в областном центре. Люди выступали против работы гранитного карьера неподалеку их поселка. Мол, грузовики с камнями перегружают дорогу и соседние с трассой дома  проседают. Люди требуют построить путь в объезд.

А древнее поселение племен Трипольской культуры случайно нашли в Тернопольской области во время разработки карьера. Там раскопали уникальную стоянку, которой более 5000 лет. На какое чудо наткнулись, рабочие поняли не сразу.

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Тег видео, митинг, озеро, карьер, гранит, житомирская область, Малин

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