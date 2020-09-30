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Жители Первомайска ночью своими руками ремонтировали дамбу, которую прорвало (видео)

30 сентября, 12:18

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Из-за порыва десятки тысяч людей могли остаться без воды надолго

Без помощи властей ремонтировали дамбу ночью жители Первомайска на Николаевщине. На местной гидроэлектростанции неожиданно прорвало один из шлюзов. Вода из хранилища хлынула в нижнее русло Южного Буга. Община во тьме забросала пробоины мешками со щебнем и строительным мусором. Утечку воды Удалось остановить.

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Местные власти говорят, из-за порыва возник риск обезвоживания региона, но теперь уровень воды стабилен и угроз нет. Дело в том, что из-за резкого обмеления водохранилища некоторые районы города остались без питьевой воды.

А тем временем в Западной Украине людям приходится покидать родные дома из-за прорывов дамб. Так ранее мы писали о том, как в Тернопольской области вода перелилась через дамбу, и к чему это привело.

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дамба николаевская область первомайск

Источник: Сегодня

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