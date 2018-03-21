Жители половины дома в Черновцах осталось без газа после установки счетчиков
Жильцы жалуются на то, что счетчики достались им бесплатно, а вот квартирам после их установки требуется ремонт
Пустив коммунальные службы в дом, можно пожалеть об этом, и вместо ожидаемой услуги получить убытки. Так, стенами и карнизами в сварке и отсутствием газа у половины дома закончилась для жителей одной из черновицких многоэтажек установка бесплатных счетчиков.
Объявление о том, что горгаз бесплатно установит счетчики в квартирах этого дома жителей обрадовало. Чтобы дождаться мастеров, люди посреди рабочего дня остались дома – но их радости быстро пришел конец.
"Один пришел – принес счетчик, другой пришел – махом отрезал трубу, ушел. Приел третий – попалил все, ушел", – рассказала жительница Черновцов Валентина Андриеш.
Газ жильцам подключили, но работу до конца так и не до довели – как рассказали жильцы, нет ни пломбы, ни соответствующих документов. Жители жалуются на то, что счетчики достались им бесплатно, а вот ремонт в квартире после их установки придется оплачивать из своего кармана.
Чтобы квартира не пострадала, пока устанавливают счетчик, говорят в горгазе, готовить помещение к работам нужно самостоятельно и заблаговременно: прикрыть стены и потолок, а еще вынести мебель.
До конца года компания "Черновцыгаз" собирается установить в квартирах жителей около 9 тысяч счетчиков, а пока поставили только треть.
Напомним, в Киеве предупреждают о мошенниках, которые притворяются сотрудниками "Киевгаза" и ходят по домам, предлагают заменить счетчики или газовые плиты, требуя деньги за вымышленные услуги.
А ранее мы писали о том, как выбрать счетчик на газ, чтобы не переплачивать.