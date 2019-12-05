Жители села самостоятельно реконструируют дворец графа Шереметьева в Винницкой области

У местных властей нет денег на содержание двухсотлетнего дворца

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Старинное поместье самостоятельно спасают крестьяне в Тимановке, что в Винницкой области. Дворцу почти двести лет. Красивый и величественный, он просто превращается в руины. А у власти денег.

Дворец графа Шереметьева в неоготическом стиле построили почти двести лет назад. На светские рауты и балы здесь часто собирались аристократы. И теперь помпезный особняк пустует. Его разрушают дождь и ветер. О былом величии здания напоминают лишь колонны и остатки графского герба. Внутри же пропасть взамен пола и потрескавшиеся стены. Крестьяне спасают поместье самостоятельно как могут.

"И рубим коряги, и косим, и штукатурим, ну по мере возможности, и перекрывам крыши. Собственными силами, за свой счет. Государство пока нам не помогает", – рассказывает Николай Бобик, житель Тимановки.

Из дома люди несут шпатели, кисти, цемент и краску. Из досок делают люки для канализации.

Когда-то здесь был противотуберкулезный санаторий. Сейчас величественные залы с лепниной завалены: сломанными стульями, дверями и тумбочками.

На элементарные стройматериалы люди просят деньги у всех: предпринимателей, фермеров и чиновников. Капитальный ремонт поместья обойдется чуть ли не в один миллион гривен, говорят крестьяне. Но исторические памятники местного значения государство не интересуют. А в бюджете территориальных общин таких денег нет.

Руслан Бомбела староста Тимановки:

"Возможно, какие-то мизерные вложения может делать объединенная община. Ну как мизерные, мизерные относительно стоимости всей реконструкции того имения".

Поэтому люди параллельно ищут гранты и проводят бесплатные экскурсии. Туристы в восторге.

"Здесь определенная своя атмосфера. Правильно говорят, что здесь место силы. Сюда хочется возвращаться. Здесь даже дышится по-другому", – говорит путешественница Наталья Лавренюк.

Крестьяне надеются, что если об их имении узнают больше украинцев, здесь будут проводить художественные пленэры и фестивали. И благодаря этому смогут заработать больше денег, чтобы спасти величественный дворец.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Черкасской области жители села сами собирают деньги на ремонт дороги. Люди не дождались помощи от государства и решили все взять в свои руки.

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