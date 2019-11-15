Жители Светловодска потребовали объявить в городе чрезвычайное положение

Горожане мерзнут в домах и выходят на пикеты с требованием начать отопительный сезон

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Жители города Светловодск в Кировоградской области требуют объявить в городе чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.

Частное предприятие, которое занимается городским отоплением, задолжало "Нафтогазу" 90 миллионов гривен, а местные жители предположили, что руководство замешано в каких-то махинациях. Полиция уже начали расследовать дело и даже отстранили от обязанностей городского голову.

Жители города уже второй раз вышли на пикет, и признались, что не верят в появление тепла в своих домах. По их мнению, пришло время объявить в Светловодске чрезвычайное положение.

Одна из жительниц города, Раиса Пыряева, заявила, что, если бы не перенесла два инсульта, то тоже пошла бы на пикет. В ее квартире температура выше 10 градусов не поднимается.

"Сапоги теплые, две пары носков, гамаши, колготы. – А покупаться? – А это уже как говорится, купаюсь в пруду", – призналась женщина.

Без тепла в садах дети. Школы – третью неделю на вынужденных каникулах. Начало отопительного сезона в Светловодске было сорвано из-за долга перед "Нафтогазом" в 90 млн. грн. Сейчас в прокуратуре продолжают выяснять, каким образом тепловое предприятие в этом году стало частным.

"Четырем лицам сообщено о подозрении. А именно – участнику совместного предприятия, его генеральному директору, государственному регистратору и городскому голове. Мэр сейчас, по решению судьи, отстранен от исполнения обязанностей", – сообщил первый заместитель руководителя Знаменской местной прокуратуры Владимир Рубан.

"Мэр Козярчук 22 апреля подписал поддельный протокол и, используя решение городского совета, которое уже практически никчемное, и он на свое толкование считал, что это отдача предприятия в частные руки, это в интересах общества", – говорит секретарь Светловодского горсовета Юрий Сапянов.

Как коммунальная половина теплового предприятия оказалась в частной собственности, отстраненный от должности мэр комментировать отказался, только передал по телефону угрозу судом секретарю горсовета.

"Это клевета. Будет иск в суд, и затем Сапянов заплатит средства, а я отдам их в детский сад или дом", – заявил мэр Светловодска Валентин Козярчук.

Еще один подозреваемый, нынешний владелец теплового предприятия, в срыве отопительного сезона винит именно городской совет: мол, накопили долги и не нашли 14 млн. на номинации для закупки газа.

"За три года ни разу не была принята инвестиционная программа, ноль средств в тарифе на проведение ремонтной кампании. Долг коммунальных предприятий, входящих в состав городского совета, составляет более пяти миллионов гривен", – заявил основатель "Светловодскбыта" Александр Яременко.

А пока идет следствие, 14 миллионов на газ для отопления Светловодска обещает выделить областная власть. Уже через несколько дней. Однако сразу дать тепло во все дома все равно не получится.

В Светловодске частая картина – прорванные трубы теплотрасс.

"А если сегодня откроют вентиля, то пойдет ли тепло?" – спрашивают "Сегодня" у одного из ремонтников бригады, которая чинит прорванную теплотрассу. "Нет, потому что порыв", – говорит электросварщик Виктор Городянко.

Поэтому горожане рассчитывают на теплую погоду и электрообогреватели. Как и мать маленьких близнецов. Она только что вернулась из пикета, где горожане требовали отопления.

"16-17 градусов у нас. Ну это из-за того, что у нас постоянно прогревается жилье", – говорит жительница Светловодска Марина Вьюнник.

Напомним, ранее в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области объявили чрезвычайное положение – там без отопления остаются 60 тысяч человек. Все это из-за долгов и заблокированных счетов компании, которая управляет местными теплоцентралями.

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Также сообщалось, что во Львове частично приостановили подачу отопления жителям в связи со значительным потеплением.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что в Украине стартовал отопительный сезон, и опубликовали карту областей, где есть тепло .

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