Жительница Кременчуга заразилась COVID-19 в больнице

В Полтавской области у женщины из Кременчуга диагностировали инфицирование коронавирусом после общения с зараженной пациенткой в городской больнице №1.

Об этом заявил глава областной государственной администрации Олег Синегубов во время традиционного брифинга.

"Когда мы обнаружили в Кременчуге первую заболевшую, она действительно лежала в этом отделении и имела контакт с врачами и другими больными. Все они были проверены и одно из подозрений подтвердилось", - рассказал он.

Как выяснилось, заболевшая лежала в этом же отделении и у нее был контакт с пациенткой, у которой первой был обнаружен вирус. Врачи этого учреждения были протестированы, и результаты оказались негативными.

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Стоит отметить, что в пульмонологическом отделении проходила лечение женщина, у которой диагностировали коронавирус. После лабораторного подтверждения заболевания пациентку перевели в инфекционное отделение больницы "Кременчугская".

Кроме того, Синегубов добавил, что в области было подтверждено 17 случаев коронавируса: 9 в Кременчуге, четыре – в Горишних Плавнях, два в Миргороде и по одному в Полтаве и Машевке.

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Напомним, недавно в Киеве вспыхнул скандал вокруг обсервации украинцев, которых эвакуировали из Катара и Бали. При этом в МВД заявляли, что из обсервации сбежали 60 человек.

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