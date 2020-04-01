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Жительница Полтавской области привезла матери COVID-19 из Польши

1 апреля, 13:03

Татьяна Власенко

Женщина вернулась из-за границы в начале марта

По состоянию на 1 апреля в Полтавской области есть два лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Как рассказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, дочь 68-летней жительницы Кременчуга, у которой обнаружили коронавирус на прошлой неделе, тоже сдала анализы.

"Есть результаты лабораторного исследования ПЦР. Они положительные. Как оказалось, женщина приехала из Польши в начале марта. Об этом стало известно только тогда, когда заболела ее мама. Сейчас у дочери отсутствуют симптомы заболевания, она находится дома на самоизоляции", – сообщил Синегубов.

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Кроме того, в Полтавской области ожидают результаты ПЦР-тестов еще 13 человек. Сейчас на самоизоляции в регионе находятся 2049 человек, 737 полтавчан уже успешно ее завершили.

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Как сообщал сайт "Сегодня", по данным Центра общественного здоровья на 10:00 1 апреля, в Украине насчитывается 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных. 10 пациентов успешно побороли недуг.

В свою очередь в Тернополе из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции ввели более строгие ограничения. Так, в городе запрещено пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах групп больше двух человек (или в пределах одной семьи).

О том, сколько инфицированных коронавирусом на временно оккупированных территориях Донбасса, – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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