Жительница Сум постом в Facebook заблокировала работу СБУ

Полиция Сумской области составила на женщину админпротокол за распространение недостоверной информации. Нарушительница разместила в Facebook пост, в котором призвала всех, кто увидел в аптеках медицинские маски по завышенным ценам, срочно звонить в СБУ. Об этом сообщает Нацполиция области.
Как написала пресс-служба, публикация быстро стала популярной и на указанную телефонную линию стали массово поступать звонки по поводу тематики, которая на самом деле не относится к компетенции СБУ. В результате канал обратной связи со спецслужбой оказался на грани блокировки.
"Вместе с тем, официальная информация, публикуемая органами СБУ, размещенная на официальном сайте государственного органа и на ведомственной странице в социальной сети, и в настоящее время доступна для всех пользователей Всемирной сети, – комментирует ситуацию начальник Сумского районного отдела полиции Вадим Теличко. - Хочу подчеркнуть, что любая другая информация, полученная не из официальных источников, не может быть основанием для доверия. А в данном случае мы имеем факт именно распространения слухов в виде публикации от имени государственного органа ложной информации. Как следствие – общественность введена в заблуждение, куда на самом деле следует сообщать о выявленных фактах нарушения правил ценового регулирования".
На женщину работники полиции составили административный протокол по статье "Распространение ложных слухов", материал направят на рассмотрение суда. Нарушительнице грозят исправительные работы до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, также заблокировала более тысячи интернет-сообществ, действовавших в том числе по заданию из России.
Кроме того, организации VoxCheck и "СтопФейк" стали партнерами Facebook в новой программе по противодействию дезинформации в Украине.
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