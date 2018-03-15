Жители Смелы вышли на протест из-за плохих дорог

Сегодня, 23:27

Возле ям поставили предупредительные знаки и сложили шины


Автомобильные покрышки, безжалостно испорченные на дорогах с помпой похоронили автомобилисты Смелы. Так пытаются привлечь внимание к проблеме плохих дорог.

Огромные ямы прямо на въезде в Смелу. Чтобы измерить их мы взяли с собой специальную рулетку. Но ее длины не хватает, чтобы определить ширину некоторых ям.

Водители объединились и решили действовать. Для начала устроили акцию протеста. Возле ям поставили предупредительные знаки и сложили шины. А старые поврежденные покрышки стали главными персонажами в импровизорованном спектакле.

"Это символ того, что мы каждый божий день хороним наши покрышки. А также наши финансы, потому что покрышки денег стоят", – говорит один из участников протеста.

Отремонтировать 50 километров разбитых дорог Смелы горожане просили не раз. Но их не слышат.

Власти на акцию протеста не явились, хотя получили приглашение. Митингующие пошли в мэрию сами. Там сказали денег местного бюджета в этом году хватит на ремонт разве что пары главных дорог.

Водители предупреждают: если ямы не залатают, через месяц продолжат протест – перекроют трассу на Кировоград.
видео, смерть, дороги
Источник:

"Сегодня"

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