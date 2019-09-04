Житомирская полиция создала рейдовую группу по борьбе с нелегальной добычей янтаря

/ Фото: Нацполиция

В Житомирской области полиция создала специальную рейдовую группу, которая будет заниматься мониторингом эффективности мероприятий по противодействию незаконной добыче янтаря в северных районах этого региона.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, соответствующее подразделение создано 3 сентября.

"Приказом по ГУ НП создана специальная мониторинговая группа, в ее состав вошли сотрудники нескольких подразделений аппарата, в том числе инспекции по личному составу. Их задача – определить эффективность наших мероприятий по противодействию нелегальным искателям янтаря и одновременно усилить уже привлеченные к этой работе силы", – заявил исполняющий обязанности начальника областной полиции Сергей Крупей.

Также он добавил, что в сентябре появился новый руководитель у Олевского отделения полиции – временно исполняющим обязанности назначен Игорь Григоришин.

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Полицейский отметил, что мониторинговая группа будет работать постоянно и ежедневно менять маршруты. Планируется охватить все места возможной добычи янтаря на территории северных районов области.

В первый же день работы мониторинговой группы полицейские обнаружили нелегалов в лесном массиве недалеко от села Обыще.

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"Полицейские застали посреди поляны четырех мужчин, все жители с. Обыще, от 24 до 28 лет, размывали почву в поисках янтаря. Во время документирования всех обстоятельств происшествия копатели пытались скрыть следы своей противоправной деятельности, сбросив мотопомпу в канаву с водой", – отмечается в сообщении.

Несмотря на эти попытки, полицейские изъяли и мотопомпы, и пожарные рукава, и другое оборудование, которое использовалось копателями.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил охраны или использования недр", санкция которой предусматривает минимальное наказание в виде штрафа, а максимальное – три года лишения свободы.

Напомним, недавно на Волыни в пункте пропуска "Ягодин" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в конструктивных полостях микроавтобуса 9 кг янтаря, стоимость изъятого – почти 220 тыс. гривен.

Также сообщалось, что во Львовской области правоохранители обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.

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