Житомирские копы задержали иностранцев, которые были в международном розыске

Копы задержали мужчин, подозреваемых в совершении преступлений в Италии и России

Фото: Нацполиция

Житомирские копы задержали иностранцев, которые были в международном розыске //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg 2019-04-09T11:23:48+03:00 Другие регионы Копы задержали мужчин, подозреваемых в совершении преступлений в Италии и России

В Житомирской области оперативники полиции задержали двоих иностранцев, которые находились в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, в Житомире за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 28-летний гражданин одной из стран Кавказа. Во время проверки документов оказалось, что мужчина находится на территории Украины с нарушением миграционных требований.

Позже, проверив его личность, полицейские выяснили, что мужчина разыскивался стражами порядка Италии за совершение на ее территории тяжкого преступления. Сейчас 28-летний иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции.

Второй задержанный – 30-летний гражданин России, был объявлен в международный розыск за совершение ряда преступлений в своей стране. При этом в Житомирской области он отбывал наказание за совершение серии. Сразу же после освобождения из мест заключения, полицейские задержали разыскиваемого. Ему также предстоит экстрадиция.

В Харьковской области сотрудники полиции задержали гражданина России, который находился в международном розыске за убийства пяти человек. 33-летнего мужчину подозревают в том, что он, находясь в составе преступной группы, совершил несколько убийств, а также занимался хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее в Винницкой области полиция объявила план "Сирена" и начала розыск двоих преступников, которые совершили ограбление, а потом застрелили мужчину, который пытался их остановить.

Также мы писали о двойном убийстве, которое произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

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