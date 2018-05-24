Житомирские селяне покидают дома из-за "химической атаки"

В Житомирской области жители села покидают дома из-за "химической атаки" с соседнего завода – как только туда приезжают цистерны, из них выделяются облака белого дыма, а после этого местные жители жалуются на боли в голове и в горле, а также тошноту.

Так, два года назад в селе Скочище было 120 жителей, но из-за нестерпимой вони треть из них покинули свои дома.

"В 16-м году поставили тут цистерны с аммиаком. Это буквально 30 метров от нашего дома. Вот облако, тогда тут нельзя было удержаться", – отметил один из жителей села.

В свою очередь, его жена добавила, что вся семья кашляет, а дети зимой постоянно болели.

"Начало у детей, и у нас с мужем першить в горле. У детей головные боли, была и тошнота. Мы в таком отчаянии", – рассказала Ирина Бабич.

В прошлом году прокуратура открыла уголовное дело, но пока что никаких результатов оно не дало. Говорят, что проверить или закрыть предприятие без экологов они не могут.

"Необходима лаборатория, которая может обнаружить уровень загрязнения, если он там есть", – объяснил Валентин Финогенов, прокурор Коростышевской местной прокуратуры.

В 2017-м году государственную экологическую инспекцию на территорию не пустили, а силой зайти туда не имели права – только с полицией.

"У нас была в плане эта проверка. Но предприятие предоставило справку о том, что они не работают", – рассказала Светлана Березенская, главный специалист Государственной экологической инспекции в Житомирской области.

В свою очередь, жители села говорят, что грузовики ездят регулярно, а цистерны теперь останавливаются немного дальше, а в прежнем месте складируют мешки и бочки. Вонь чувствуется до сих пор, а уже через несколько часов в горле начинаются боли.

Журналисты нашли мужчину по имени Виталий, который единственный остался жить на прежнем месте вместе со своей семьей. По его словам, фирма даже предлагала ему деньги.

"Буквально половину от стоимости нашего дома", – рассказал он.

В свою очередь, на самом предприятии все обещали объяснить по телефону. Но за сутки так и не перезвонили, а семья Бабичей составила новую жалобу в экоинспекцию. С ее помощью прокуратура и экологи пообещали достичь подвижек в этом деле.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.

В баварском городе Эльтманн же в мае прошлого года произошел взрыв на заводе по изготовлению комплектующих для автомобилей.