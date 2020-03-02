Житомирский бронетанковый завод покупал детали по завышенным в пять раз ценам

В результате стоимость закупок увеличилась на 750 тысяч гривен

Правоохранители разоблачили чиновников госпредприятия "Житомирский бронетанковый завод" на растрате государственных денег при закупке запчастей сомнительного качества. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

"Весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более 1,5 миллиона гривен. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона", – написала пресс-служба.

Установлено, что конкурсные торги были поддельные: к тендеру допустили только двух участников, оба фиктивных. Более того, участники тендера были связаны между собой и имели общий персонал. Цены на запчасти завысили в 2,7-5 раз от закупочной стоимости.

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Владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию товаров была Россия, а производителем продукции одна из стран Восточной Азии.

Использование этих деталей могло привести к преждевременным поломкам бронетехники для ВСУ.

По предварительным данным стоимость закупок увеличилась на 750 000 гривен.

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Правоохранители провели обыски на предприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки. Изъяли документы, печати, спецификации, компьютерную технику, а также почти 400 000 гривен в национальной и иностранной валюте.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее прокуратура заподозрила чиновников Минобороны в крупной растрате на строительстве боевого корабля.

Кроме того, в Херсонской области начальника ГСЧС обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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