Перепутали солдат. Житомирский депутат опозорился билбордом к 9 мая (фото)

В Житомирской области на билборде ошиблись с фото военных – кто изображен на рекламном щите

Депутат Житомирского областного совета Константин Черпицкий оскандалился билбордом с поздравлением к 9 мая. На рекламном щите показаны фото немецких солдат.

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Соответствующее фото опубликовал в Telegram-канале блогер donetchanyn.

На билборде изображен момент, когда солдаты СС шли в атаку. При этом поверх этого фото разместили сине-желтую ленту, а внизу добавили надпись: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!".

"Депутат Житомирского областного совета благодарит "деда за победу". В качестве иллюстрации на борде изображены солдаты СС, которые идут в атаку. Почему бы и нет", – написал автор.

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В Украине 9 мая отмечается государственный праздник – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. С 2015 года празднование "разделили": Верховная Рада установила отмечать 8 мая, как День памяти и примирения, как и по всей Европе.