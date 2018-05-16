Житомирский коп попался на вымогательстве взятки

Сегодня, 11:53

Полицейский требовал денег, обещая не открывать производство за вождение в пьяном виде

Фото: пресс-служба ГПУ
Фото: пресс-служба ГПУ

В Житомирской области на получении неправомерной выгоды военной прокуратурой был задержан инспектор патрульной полиции, который вымогал деньги с правонарушителя, обещая ему не открывать админпроизводства по факту вождения в пьяном виде.

Как сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко, лейтенант полиции-инспектор Управления патрульной полиции в Житомирской области. Задержание проводилось работники военной прокуратуры, следователи и сотрудники управления по борьбе с коррупцией СБУ.

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Было установлено, что задержанный вымогал и получил неправомерную выгоду в сумме четыре тысячи гривен за несоставление протокола об административных правонарушениях по статье "управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения".

Под контролем правоохранителей гражданин перечислил деньги на указанный полицейским карточный счет. Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении в преступлении, предусмотренном статьей "принятие предложения, обещания или получение служебным лицом неправомерной выгоды в значительном размере".

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали на взятке старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. 

Ранее в Хмельницкой области двое сотрудников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков были задержаны на получении взятки от местного жителя, которому они обещали за две тысячи долларов избежать уголовной ответственности.
взятка, сбу, полиция, патрульный
Источник:

"Сегодня"

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