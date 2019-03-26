Жизнь после землетрясения: жители Херсона показали полуразрушенную многоэтажку

Людям приходится жить в доме с огромными щелями в стенах и обломками кирпичей на полу

Жизнь после землетрясения: жители Херсона показали полуразрушенную многоэтажку 2019-03-26T18:59:00+02:00 Другие регионы Людям приходится жить в доме с огромными щелями в стенах и обломками кирпичей на полу

В Херсоне после землетрясения, которое случилось несколько лет назад, жильцы одной из пятиэтажек вынуждены жить в полуразрушенном доме со щелями в стенах и обломками кирпича на полу.

Так, Михаил Астоган в своей полуразрушенной квартире показал последствия землетрясения, которое произошло три года назад. Несмотря на то, что подземные толчки были слабыми, здание пострадало. В частности, из-за хрупкой горной породы под домом.

"Заходить просто отсюда, на расширение жилплощади, каждый день сыпется и сыпется", – рассказал житель аварийного здания.

По его словам, одна из стен посыпалась, когда дома никого не было.

Между тем, все, что сделали коммунальщики – установили маяки на стены, чтобы фиксировать масштабы разрушений. Но и датчики не выдержали.

"Половины нет. Они просто отпадают. Оно трясет, и что-то где-то сыпется, вот такое впечатление, как крысы грызут", – показали жильцы.

Семья Астоганов ежеминутно рисковала оказаться под обломками и в конце концов, не выдержав, переехали жить на дачу. Еженедельно они наведываются в свою квартиру и говорят, что ситуация становиться все хуже. Жалуются и соседи.

"Посыпалось, а что это могут быть за укрепления между стеной, посмотрите, сможет оно удержать", – показала Неля Васильева.

"Очень боюсь, у меня дети ходят с удовольствием в школу, сидят до всех последних уроков, потом идут быстро на кружки, только чтобы не сидеть дома", – призналась Екатерина Афанасьева.

За разрушением пятиэтажки следит целая комиссия – чиновники, архитекторы и коммунальщики. Но до сих пор они так и не решили, чем помочь в этой беде. Предполагают, что причины не только в землетрясении.

По мнению экспертов, деформация конструкции могла возникнуть из-за ошибки строителей. Количество несущих стен уменьшили, стены скрепили некачественным цементом, а плиты перекрытия оказались бракованными.

К дефектам строительства добавились и особенности лессового грунта. Из-за пористой структуры каждый ливень увлажняет фундамент и дом проседает, а в подвале растут деревья.

Всего по Херсону 21 дом был построен по т.наз. "гибкой системе", когда конструкции должны были быть приспособлены к пористым породам. Однако срок эксплуатации такого жилья закончился в конце прошлого века.

На переселение жильцов в госбюджете денег нет. Нашли 780 тысяч гривен в городском – за эти деньги планируют укрепить конструкции только в одном доме. Начать ремонт обещают через несколько месяцев.

""Это даст возможность еще находиться в этом здании некоторое время. Более пяти лет", – предположил Владимир Чушак, начальник управления коммунального хозяйства Херсонского городского совета.

"Будет ликвидировано аварийное состояние, потому что сами эти балки – это аварийные, но деформации мы не выровняем, это не реализовывалось в проекте и невозможно в этой схеме это выполнить", – заверил Вадим Сердюк, директор строительной компании.

Однако владельцы квартир в аварийном доме считают, что такой ремонт – деньги на ветер. Они продолжают надеяться на переселение. Жильцы из трех квартир уже выехали. Остальные – как могут латают свое поврежденное жилье.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

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