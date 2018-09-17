Жуткий пожар произошел в Житомирской области: погибли два человека

Сегодня, 13:48

Тела мужчин вытащили из дома до приезда спасателей

Фото: AFP
Фото: AFP

В Житомирской области в жилом доме вспыхнул пожар, погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар произошел утром 17 сентября в жилом доме в поселке Попельня. Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что горит перекрытие в доме и одна из жилых комнат. Пожар удалось локализовать в 07:08, ликвидировали его 8:05.

"Еще до приезда спасательного подразделения селяне вынесли из дома двух мужчин. Врачи скорой, которые прибыли по вызову, констатировали их смерть", – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, в том числе один ребенок. 

Также мы писали о том, как в Ровно, на улице Кавказской в 9-этажном жилом доме произошел пожар. 

Кроме того, во Львове горела пятиэтажка, и спасателям пришлось эвакуировать из задымленного здания около 30 человек

А в Шевченковском районе Киева, недалеко от станции метро "Сырец", произошел крупный пожар в недостроенной пятиэтажке. Огонь охватил 500 квадратных метров здания. 
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