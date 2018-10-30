Жуткий пожар вспыхнул в жилом доме в Сумской области: погибла пожилая женщина

В Сумской области в жилом доме произошел пожар, погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар вспыхнул 29 октября в жилом доме в селе Герасимовка Роменского района. Спасателям о пожаре сообщили соседи, которые увидели огонь из-под кровли дома. Когда бойцы ГСЧС прибыли на место, огонь уже охватил перекрытие и кровлю дома на площади до 30 "квадратов". Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

"После завершения ликвидации возгорания на кровати в комнате, пожарные обнаружили тело пожилой женщины", – рассказали в ГСЧС.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара могло быть нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов.

Напомним, недавно в Харькове в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники в Шевченковском районе произошел пожар, пострадали шесть студентов.

Ранее мы уже писали о том, что в Украине с начала 2018 года в результате пожаров погибли 1326 человек. Кроме того, а травмы различной степени тяжести получили 1113 украинцев.