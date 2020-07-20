Жуткое ДТП с военными под Полтавой: погибла 12-летняя девочка (фото)

В Полтавской области, где ранее в этом году в результате ДТП погиб полицейский, произошла другая дорожная авария, но на этот раз жертвами стали двое человек, в том числе 12-летняя девочка

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, трагедия произошла утром 20 июля на трассе "Харьков-Симферополь".

После случившегося был задержан предполагаемый виновник ДТП. Им оказался военнослужащий одной из воинских частей Нацгвардии.

Двигаясь в составе военной колонны за рулем грузовика КрАЗ-131, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Lanos, в котором находились пятеро человек. В итоге водитель и 12-летняя пассажирка погибли на месте, а остальных троих пассажиров легковушки доставлены в местную больницу.

Следователи задержали нацгвардейца и сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины), за что предусмотрено наказание в виде от 5 до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством военной прокуратуры Днепровского гарнизона.

Напомним, что ранее в Полтавской области военные попали в другую аварию – возле села Подлужное в Кременчугком районе автомобиль с шестью военными не удержался на дороге и слетел в кювет.

Как мы уже сообщали, народный депутат Валентин Наливайченко назвал две вещи, которые необходимы для повышения безопасности и снижения числа ДТП на дорогах Украины.

Также смотрите видеосюжет об усилении ответственности за управление автомобилями в нетрезвом виде в Украине:

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