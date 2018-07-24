Жуткое ДТП в Николаеве: ВАЗ врезался в дерево, четверо пострадавших

В Первомайске в Николаевской области ВАЗ врезался в дерево, пострадали четыре пассажирки легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"21 июля около 15:40 43-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-21011, двигаясь по проезжей части дороги по улице Киевская в г. Первомайск, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом", – говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили четверо пассажирок легковушки, в том числе и пятилетняя девочка. Водитель автомобиля не пострадал.

По факту аварии открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в пятницу, 20 июля, около пяти часов утра на 289-м километре автодороги Киев – Одесса, неподалеку от поселка Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области. Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.