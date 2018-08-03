Жуткое ДТП в Сумской области: столкнулись два грузовика, есть погибший

Водитель одного из автомобилей от полученных травм скончался в больнице

В Сумской области столкнулись два грузовика "MAN", погиб водитель одного из них. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"43-летний водитель грузовика, не придерживаясь безопасной дистанции движения, столкнулся с другим грузовиком под управлением 46-летнего мужчины, который совершал поворот налево с главной дороги на второстепенную", – рассказали в полиции.

В результате аварии один из водителей водитель из-за травм скончался в больнице. На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП.

"В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего"", – отметили в полиции.

Как ранее сообщалось, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику опубликовала пресс-служба МВД. Кроме того, с начала года произошло 9965 аварий с пострадавшими. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли.

Кроме того, согласно статистике МВД, за 2017 год в стране произошло свыше 162 тыс. ДТП, из них с пострадавшими — 27220. Погибло 3432 человека.