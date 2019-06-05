Жуткое ДТП в Виннице: появилось видео столкновения "скорой" и девочки-велосипедистки

Девочка ехала на велосипеде, слушая музыку и не слышала сирены медицинской машины

"Скорая" сбила девочку-велосипедистку на переходе. Скриншот. Фото: Сегодня

В Виннице появилось видео дорожно-транспортного происшествия с машиной скорой помощи, которая сбила девочку-велосипедистку прямо на пешеходном переходе. Ролик был опубликован Ситуационным центром Винницы.

Как выяснилось, ДТП произошло 5 июня, когда медицинский автомобиль, ехавший со включенными проблесковыми маячками и сиреной, сбил 14-летнюю школьницу на Хмельницком шоссе. Девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу, а в ушах у нее были наушники.

Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в реанимацию областной детской больницы.

На кадрах съемки камеры видеонаблюдения видно, как водитель "скорой" начал экстренно тормозить и выехал на "островок безопасности", чтобы избежать столкновения, однако все же сбил велосипедистку.

Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", которая предусматривает наказание вплоть до трех лет ограничения свободы. В настоящее время идет расследование инцидента.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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