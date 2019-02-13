Жуткое ДТП в Житомирской области: под колесами легковушки погиб велосипедист
От полученных травм мужчина погиб на месте аварии
В Коростене под колесами легковушки погиб 75-летний велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.
ДТП произошло 12 февраля на улице Грушевского. Как выяснилось, за рулем автомобиля "Daewoo Lanos" находился 27-летний житель Коростеня. Жертвой наезда стал 75-летний местный житель, который, двигаясь впереди в попутном направлении, резко изменил направление движения, выполнив поворот. От полученных травм велосипедист погиб на месте аварии.
"Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", – рассказали в ГСЧС.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.
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