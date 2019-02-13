Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Жуткое ДТП в Житомирской области: под колесами легковушки погиб велосипедист

Сегодня, 12:09

От полученных травм мужчина погиб на месте аварии

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Жуткое ДТП в Житомирской области: под колесами легковушки погиб велосипедист //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg Другие регионы От полученных травм мужчина погиб на месте аварии

В Коростене под колесами легковушки погиб 75-летний велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.

ДТП произошло 12 февраля на улице Грушевского. Как выяснилось, за рулем автомобиля "Daewoo Lanos" находился 27-летний житель Коростеня. Жертвой наезда стал 75-летний местный житель, который, двигаясь впереди в попутном направлении, резко изменил направление движения, выполнив поворот. От полученных травм велосипедист погиб на месте аварии.

"Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", – рассказали в ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, мужчина, наезд, велосипедист, легковушка, житомирская область

Вы сейчас просматриваете новость " Жуткое ДТП в Житомирской области: под колесами легковушки погиб велосипедист". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Житомиром автомобиль насмерть сбил мужчину

Сегодня, 11:21

От полученных травм 55-летний мужчина скончался в больнице

В Днепре столкнулись две легковушки: пострадал ребенок

Вчера, 13:08

Ребенка госпитализировали в больницу с травмой головы

В Житомирской области столкнулись грузовик и две легковушки: есть пострадавший

Вчера, 12:04

Масштабная авария произошла на трассе Киев &ndash; Чоп

В Ровенской области водитель авто погиб из-за ухудшения здоровья

11 февраля, 13:30

В автомобиле сидела жена водителя, которая не пострадала

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Луценко назвал фамилии ответственных за расстрелы на Майдане

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Идеальный вес женщины (таблица)

Монро показала архивное фото, когда была Александром

Вакарчук: моя цель - третья революция