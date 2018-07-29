Жуткое столкновение грузовика и легковушки в Полтавской области: пострадали дети

Сегодня, 11:28

Авария произошла на трассе "Кременчуг-Черкассы"


Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтавской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадали мужчина и двое детей. О этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла вчера, 28-го июля, около 22 часов на автодороге "Кременчуг – Черкассы".

"Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21099" при движении в направлении города Черкассы, совершил столкновение со встречным автомобилем "Scania", за рулем которого находился 30-летний житель Днепропетровской области", – рассказали в полиции.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки возрастом 3 и 10 лет. Всех пострадавших госпитализировали.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", – добавили правоохранители.

А в городе Канев Черкасской области легковушка влетела в дерево. Два человека погибли, три пострадали

Ранее в Донецкой области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека, еще четыре пострадали.

Кроме того, в городе Татарбунары Одесской области легковой автомобиль врезался в здание магазина. В результате аварии погиб один человек, еще два – пострадали.
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