Жуткое столкновение грузовика и микроавтобуса в Виннице унесло жизни троих человек
Из-за аварии в городе образовались пробки
В Виннице, под которой не так давно произошло тройное ДТП, микроавтобус въехал в грузовик. Жертвами аварии стали три человека, сообщает местное издание "Винница.Info".
Страшное ДТП произошло сегодня около 3:00 ночи на Барском шоссе. Из-за аварии одна полоса дороги на шоссе перекрыта.
"Одна полоса движения по Барском шоссе перекрыта с 03:50. Пока будут осложнения в движении, так как продолжаются следственные действия", – рассказал заместитель начальника патрульной полиции в Винницкой области Дмитрий Кисличенко.
Напомним, не так давно в Винницкой области произошла жуткая авария с участием троих легковушек. Жертвами ДТП стали два человека, еще трое пострадали.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек
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