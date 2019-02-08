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Жуткое столкновение грузовика и микроавтобуса в Виннице унесло жизни троих человек

Сегодня, 09:44

Из-за аварии в городе образовались пробки

Фото: www.vinnitsa.info
Фото: www.vinnitsa.info.
Жуткое столкновение грузовика и микроавтобуса в Виннице унесло жизни троих человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d30/dfb/5c5d30dfb31e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d30/dfb/5c5d30dfb31e1.jpg Другие регионы Из-за аварии в городе образовались пробки

В Виннице, под которой не так давно произошло тройное ДТП, микроавтобус въехал в грузовик. Жертвами аварии стали три человека, сообщает местное издание "Винница.Info".

Страшное ДТП произошло сегодня около 3:00 ночи на Барском шоссе. Из-за аварии одна полоса дороги на шоссе перекрыта.

"Одна полоса движения по Барском шоссе перекрыта с 03:50. Пока будут осложнения в движении, так как продолжаются следственные действия", – рассказал заместитель начальника патрульной полиции в Винницкой области Дмитрий Кисличенко.

Напомним, не так давно в Винницкой области произошла жуткая авария с участием троих легковушек. Жертвами ДТП стали два человека, еще трое пострадали. 

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек

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Тег ДТП

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