Жуткое столкновение легковушек в Полтавской области: два человека погибли

В Полтавской области столкнулись две легковушки, в результате чего два человека погибли, еще два получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня утром около 6:30 на 228-м километре трассы "Киев – Харьков" на территории Хорольского района. Столкнулись два легковые автомобили "Volkswagen" и "Audi".

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась пассажирка "Volkswagen". Позже в реанимационном отделении умер 71-летний водитель того же автомобиля. Кроме того, в ДТП травмы получили еще два человека, в том числе восьмилетний ребенок. Пострадавших госпитализировали в больницу.

"По всем фактам работниками полиции устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортных происшествий. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.