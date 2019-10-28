Жуткое убийство у автовокзала в Херсоне: подозреваемого задержали

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Мужчине, которого подозревают в изнасиловании и убийстве женщины у автовокзала в Херсоне, грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, копы установили хронологию последних часов жизни женщины и таким образом нашли мужчину, которого обоснованно подозревают убийстве. Он оказался бездомным. Личность убитой до сих пор не установили.

"За умышленное убийство, сочетающееся с изнасилованием, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы", - рассказали в полиции и отметили, что досудебное расследование продолжается.

Напомним, тело убитой нашли неподалеку от междугородного автовокзала в Херсоне. О страшной находке копам сообщил оператор охранной фирмы. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Кроме того, ранее в полицию Днепра сообщили о том, что на территории речного порта, в районе площади Десантников, обнаружили труп. Однако по приезде патрульные тело не обнаружили — оно бесследно пропало. Правоохранители вызвали к месту спасателей.

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