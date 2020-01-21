Зима удивляет: в заповеднике Аскания-Нова – неожиданное пополнение

В заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области из-за теплой зимы произошел аномальный бэби-бум – недавно тут родились восемь маленьких бизонов. Об этом сообщает "НТН".
Отметим, что подобное пополнение – редкость. Обычно эти животные появляются на свет в начале лета или весной.
Как сообщал сайт "Сегодня", под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.
"Трое медведей из нашего приюта, которые с ноября спали, сегодня впервые проснулись. Они вышли, гуляют и греются на солнышке", – рассказал Александр Леонов, который заведует в приюте хозяйством.
Ранее мы сообщали, что в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах из-за аномально теплой зимы сумели заснуть только трое питомцев из 32.
Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.
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