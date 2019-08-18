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Зместительнице мэра Житомира объявили подозрение: нанесла убытков на 700 тысяч гривен

Сегодня, 09:57

Чиновница заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер

/ Фото: Pixabay

Одной из заместительниц мэра Житомира объявлено подозрение: чиновницу подозревают в служебной халатности, повлекшей 700 тысяч гривен убытков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

"Во время досудебного расследования полицейские установили, что на должности начальника одного из управлений горсовета и распорядителем бюджетных средств чиновница заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер. Предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников. Таким образом, чиновник при проведении конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, в дальнейшем привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тысяч гривен", - говорится в сообщении. 

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Собрав материалы, подтверждающие причастность чиновницы к совершению уголовного преступления ей было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Фото: Depositphotos

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Ранее в Национальной полиции раскрыли некоторые интересные подробности задержания в Житомире общественного активиста, шантажировавшего директора лесохозяйственного предприятия. Широко известный в Житомире злоумышленник был задержан 13 августа в одном из престижных городских развлекательных комплексов после передачи ему "транша" в размере 5 тыс. долларов.

Напомним, что в прошлом месяце в Ровно разоблачили противоправную деятельность старшего следователя по особо важным делам областного управления ГФС. 

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Житомир халатность подозрение

Источник: Сегодня

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