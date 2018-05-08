Знаменитая беседка Глебова сползает в обрыв

Вчера, 19:29

В Черниговской области предупреждают об угрозе памятнику истории


В Черниговской области знаменитая "Беседка Глебова" может упасть с обрыва – до края ей остается буквально полтора метра. Постройка расположена в поселке Седнев и известна тем, что именно в ней известный баснописец Леонид Глебов написал свою песню "Журба" со словами "Стоїть гора високая, попід горою гай".

Беседка построена на специальной террасе над рекой Снов. Многие годы талая вода и дожди размывали грунт и теперь историки просят чиновников о помощи, но ответа, по словам ученых, они так и не получили.

"Эта трещина в грунте подходит чуть ли не на полметра к беседке. И также мы с опаской ждем такого настоящего ливня на несколько часов, который может оказаться роковым для Беседки. Если, конечно, вот тот ее вес, который ее держит все это время, не удержит ее снова", – предупредил Сергей Лаевский, директор Черниговского исторического музея имени Тарновского.

Напомним, ранее мы писали о том, как от пыли и грязи отмывали бронзовый монумент выдающемуся украинскому историку, политическому и общественному деятелю Михаилу Грушевскому, установленный по улице Владимирской в Киеве. В работе использовали подъемник, специнструменты и воду.

Также мы сообщали, что летом в Киеве может появиться памятник богатырю Илье Муромцу на коне. Его установят в рамках благоустройства центральной части урочища Черторой (остров Муромец). Украинский богатырь Василий Вирастюк признался, что он позировал скульптору в образе Ильи.
памятник, черниговская область, седнев, Леонид Глебов
Источник:

"Сегодня"

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